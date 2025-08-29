https://news.day.az/azerinews/1776969.html Niyamın 530 minlik məhkəməsi - qərar AÇIQLANDI Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Niyam Salami şəriki tərəfindən dələduzluqla üzləşdiyini bildirmişdi. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, boynuna 530 min manat borc qoyulduğunu deyən sənətçi məhkəmənin qərarını açıqlayıb. Niyamın günahsız olduğu üzə çıxıb: "İl yarımdır zülm çəkirəm. Mənə olan təxribat davam edirdi.
Niyamın 530 minlik məhkəməsi - qərar AÇIQLANDI
Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Niyam Salami şəriki tərəfindən dələduzluqla üzləşdiyini bildirmişdi.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, boynuna 530 min manat borc qoyulduğunu deyən sənətçi məhkəmənin qərarını açıqlayıb.
Niyamın günahsız olduğu üzə çıxıb:
"İl yarımdır zülm çəkirəm. Mənə olan təxribat davam edirdi. Vəkili gəldi ki, müqavilə imzalayaq. Vərəqləri oxuyub qol çəkirdim. Sən demə, ağ kağıza qol çəkdiriblər. Gedib qolumun üstündə yalançı mətn yazıblar, guya 530 min manat borc almışam və 550 min manat qaytaracağam. Amma hakimonların saxtakarlığı anladı və iş mənim xeyrimə yekunlaşdı".
