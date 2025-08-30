https://news.day.az/azerinews/1776974.html Ən təhlükəsiz Çin avtomobili BUDUR "Huawei" ilə birgə hazırlanmış böyük krossover "Aito Seres M8" Çində ən təhlükəsiz avtomobil seçilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat "CarNewsChina' saytında verilib. C-NCAP metodundan istifadə edilən sınaqlar və qəza testlərinin nəticələrinə əsasən, model reytinqdə 93,7% nəticə əldə edib.
