"Günlərimiz qorxu, həyəcan içində keçdi" Müğənni Nadir Qafarzadə Rusiyaya gedib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, narahatlığını dilə gətirib. "İndi Rusiyaya uçuram. Nə vaxtsa insanlar yer üzündə rahat, qorxusuz, səksəkəsiz yaşayacaqlar? Maraqlı sualdır. Allah köməyimiz olsun. Günlərimiz qorxu, həyəcan içində keçdi. Heç rahat ola bilmirik".
Qeyd edək ki, Rusiyaya gedən sənətçilərimizdən meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu, Xalq artisti Miri Yusifin prodüseri Emin Efendi, müğənni Şəbnəm Tovuzlu hava limanında saxlanılıb.
