Azərbaycanda bu spirtli içki marketlərdən YIĞIŞDIRILDI - İnsan həyatı üçün təhlükəlidir
2025-ci ilin iyul - avqust aylarında Dövlət Vergi Xidmətinin (DVX) müxtəlif sahibkarlıq subyektlərində keçirdiyi əməliyyat və operativ vergi nəzarəti tədbirləri nəticəsində külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DVX məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yoxlamalar Bakı şəhəri, Abşeron, Qusar və Göyçay rayonlarında keçirilib.
Nəticədə Binəqədi rayonunda Hüseyn Allahverdi oğlu Tanrıverdiyevə məxsus satış obyektində 840 ədəd, Xırdalan şəhərində Asif Vasil oğlu Bağırova məxsus satış obyekti və anbarında 1 491 ədəd, Mehdiabad qəsəbəsində Kamran Mair oğlu Osmanovun və Orxan Valeh oğlu Rəsulovun satış obyektlərində müvafiq olaraq 383 və 169 ədəd, Qusar rayonunda "P1ONEER" MMC-yə aid anbarda və Fətulla Abdulla oğlu Aydınova məxsus satış obyektində müvafiq olaraq 3 012 və 608 ədəd, Göyçay rayonunda isə Elvin Əlövsət oğlu Məmmədova məxsus satış obyektində 49 ədəd olmaqla ümumilikdə 6 552 ədəd saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki aşkarlanaraq götürülüb.
Bundan başqa, paytaxtın Maştağa qəsəbəsində İsrafil Əvəz oğlu Rəhimov və Elgün Əlixan oğlu Məmişovun kustar üsulla alkoqollu içki istehsalı ilə məşğul olduqları və həmin məhsullara saxta aksiz markaları tətbiq etdikləri aşkarlanıb. Keçirilmiş əməliyyat tədbiri zamanı 12 700 ədəd saxta aksiz markası, saxta aksiz markaları ilə markalanmış 2 604 ədəd alkoqollu içki, həmçinin alkoqollu içki istehsalı prosesində istifadə olunan avadanlıq, xammal və digər mallar aşkar edilərək götürülüb.
Aksiz markalarının tətbiqi bu sahədə fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üzrə fiskal nəzarətin təmin edilməsi ilə yanaşı, həm də ictimai sağlamlığın qorunması, mənşəyi məlum olmayan, keyfiyyətsiz və insan həyatı üçün təhlükə yaradan məhsulların istehlak bazarından çıxarılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Qeyd olunan hüquqpozmaların qarşısının alınması məqsədilə genişmiqyaslı vergi nəzarəti tədbirləri bundan sonra da mütəmadi şəkildə davam etdiriləcək və qanunsuz fəaliyyət göstərən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün bütün zəruri tədbirləri görüləcək.
