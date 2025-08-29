https://news.day.az/azerinews/1777018.html Tiktoker “Miray” həbs edildi "Miray" kimi tanınan tiktoker Aysel Mustafayeva həbs edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, onun barəsində Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. "Miray" polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib.
Tiktoker Cinayət Məcəlləsinin 234.1-1-ci (satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri külli miqdarda əldə etmə, saxlama, hazırlama, emal etmə, daşıma) maddəsi ilə təqsirləndirilir.
