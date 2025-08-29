Aygün Bəylərin qızı Malayziyada medal qazandı - FOTOLAR
Mərhum Əməkdar artist Aygün Bəylərin qızı Canan uğura imza atıb.
Day.Az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində keçirilən "World Scholar's Cup Global Round 2025" yarışında ölkəmizi təmsil edib.
Yarışda hər ölkədən yalnız bir şagird bayraq daşımaq vəzifəsini yerinə yetirib. Azərbaycanı təmsil edən "flag carrier" isə məhz Canan Hümmətova olub.
O, açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını qürurla daşıyıb.
Canan 50-dən çox ölkənin iştirakçılarının toplandığı məkanda Azərbaycan muğamını tanıdıb. Həm akademik yazı, həm də debatlarda yüksək nəticələr göstərərək qızıl və gümüş medallar qazanıb. Bu uğurları sayəsində o, bütün komanda ilə birlikdə Yale Universitetində keçiriləcək "Tournament of Champions" final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
