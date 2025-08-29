https://news.day.az/azerinews/1777046.html Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupu Komandanlığına yeni komandan təyin olundu General-leytenant Soner Orucoğlu Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupu Komandanlığının yeni komandanı təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, o, bu vəzifədə ordu generalı Bəxtiyar Ersayı əvəz edib. Qeyd edək ki, B.Ersay Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindəki vəzifəsindən azad edilərək, Türkiyədə yeni vəzifəyə təyinat alıb.
