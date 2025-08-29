Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupu Komandanlığına yeni komandan təyin olundu

General-leytenant Soner Orucoğlu Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupu Komandanlığının yeni komandanı təyin olunub.

Day.Az xəbər verir ki, o, bu vəzifədə ordu generalı Bəxtiyar Ersayı əvəz edib.

Qeyd edək ki, B.Ersay Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindəki vəzifəsindən azad edilərək, Türkiyədə yeni vəzifəyə təyinat alıb.