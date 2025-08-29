U-17 Liqası və Gənclər Liqasında yeni mövsümün püşkü atıldı
AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqası və U-17 Liqada 2025/2026-cı illər mövsümünün püşkü atılıb. Püşkatma mərasimi AFFA-nın inzibati binasında keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, AFFA Gənclər Liqası 12 komandanın iştirakı ilə iki mərhələdən ibarət olacaq.
Birinci mərhələ iki dövrədən ibarət dairəvi sistemlə keçiriləcək. İkinci mərhələdə komandalar A və B qrupuna bölünəcəklər. A qrupunun qalibi ölkə çempionu olacaq.
AFFA U-17 Liqası isə 15 komandanın iştirakı ilə iki mərhələdən ibarət olacaq. İki dövrəli birinci mərhələnin A qrupunda 7, B qrupunda 8 komanda mübarizə aparacaq. Qruplarda ilk 4 yeri tutacaq kollektivlər ikinci mərhələdə A qrupunda çempionluq uğrunda mübarizə aparacaqlar. Digər komandalar isə B qrupunda yarışacaqlar. İkinci mərhələ də iki dövrədən ibarət olacaq.
Hər iki liqada I turun oyunları sentyabrın 13-14-də keçiriləcək.
Gənclər Liqasında I turun təqvimi
"Araz-Naxçıvan" - "Qarabağ"
"Qəbələ" - "European"
"Neftçi" - "Zirə"
"Şamaxı" - "Kəpəz"
"Sumqayıt" - "Turan Tovuz"
"Dinamo" (Bakı) - "Sabah"
U-17 Liqada I turun təqvimi
A qrupu
"Lion" - "Dinamo" (Bakı) FK
"Neftçi" - "Araz-Naxçıvan"
"Qarabağ" - "Şəfa"
Qeyd: "Turan Tovuz" ilk turu buraxacaq
B qrupu
"Kəpəz" - "Universal"
"Zirə" - "Qəbələ"
"Sabah" - "Şamaxı"
"Sumqayıt" - "European"
