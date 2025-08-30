Xəbəri olmadan adına şirkət açılıb, külli miqdarda vergi borcu yaranıb - VİDEO
İsmayıllı sakini Elçin Babayevin xəbəri olmadan adına şirkət açılıb. Üstəlik, külli miqdarda vergi borcu yaranıb.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, Elçin Babayev iddia edir ki, xəbəri olmadan 2021-ci ildə adına "Dərya MMC - ADOFROREL" adlı şirkət açılıb. Məsələdən yalnız bu yaxınlarda həmin şirkətin adına yığılan 29 min 700 manatlıq vergi borcu barədə rəsmi bildiriş gələndə xəbər tutub.
Fəhlə işlədiyini və aylıq gəlirinin çox aşağı olduğunu deyən vətəndaş məsələ ilə bağlı ciddi narahatlıq keçirir.
Məsələ ilə bağlı qeyd olunan "Dərya MMC - ADOFROREL" şirkəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zənglərimizə cavab verilmədi.
Dövlət Vergi Xidmətinin 10 saylı ərazi üzrə vergilər idarəsinin İsmayıllı rayon şöbəsinə müraciət etdik.
Şöbədən "Xəzər Xəbər"ə bildirildi ki, sistemdə vətəndaşın adında borc olduğu üçün Öhdəliklərin idarəedilməsi baş idarəsindən ona vergi borcu haqqında sənəd göndərilib.
Hüquqşünaslar isə bildirirlər ki, rayon sakini başına gələn bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
