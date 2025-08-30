Bakıda usta ev sahibinin başına belə oyun açdı - VİDEO
Abşeron rayonu, Novxanı kəndində ev təmir etmək üçün gələn usta həmin mənzilin sahibinin pulunu və bank kartını ələ keçirib.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, hadisə yaşlı ana və atası ilə yaşayan Novxanı sakini Esmira Abdullayevanın başına gəlib.
O, avqust ayının ortaları Novxanı kəndində yerləşən evini təmir etmək üçün usta çağırıb. Vətəndaş iddia edir ki, Ramil adlı şəxs evdə 2 gün işlədikdən sonra inşaat materialları almaq üçün ev yiyəsindən 700 manat pul alıb sonra isə yoxa çıxıb.
Zərərçəkənin iddiasına görə, usta evdən çıxarkən masanın üzərində olan bank kartını da oğurlayıb.
Zərərçəkən ustanın soyadı, dəqiq ünvanı haqqında məlumata sahib deyil. Onun əlində sadəcə həmin şəxsin yaxınlıqda yerləşən kafelərdən birinin kameralarına düşmüş görüntüləri var.
Esmira Abdullayeva Ramil adlı şəxsin tapılması üçün polisə müraciət edib. DİN-in mətbuat xidmətindən hadisə ilə bağlı bildirildi ki, hazırda ərazi üzrə polis orqanında araşdırma aparılır.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
