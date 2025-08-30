Ağdam şəhərinə köçün vaxtı açıqlanıb

Artıq Ağdamın ətrafında 3 kəndə vətəndaşlarımız köçüb.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib.

O bildirib ki, Ağdam şəhərində ciddi infrastruktur işləri davam edir:

E.Hüseynov qeyd edib ki, payız aylarında Ağdam şəhərinə köç planlaşdırır:

"Bu münasibətlə hamınızı təbrik edirəm. Biz Ağdam şəhərinə qayıdırıq. Böyük ehtimalla gələn il Ağdamın tarixi mədəni hissəsi tam bərpa olunacaq və əhalimizin istifadəsinə veriləcək"