https://news.day.az/azerinews/1777171.html Ağdam şəhərinə köçün vaxtı açıqlanıb Artıq Ağdamın ətrafında 3 kəndə vətəndaşlarımız köçüb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib. O bildirib ki, Ağdam şəhərində ciddi infrastruktur işləri davam edir:
Ağdam şəhərinə köçün vaxtı açıqlanıb
Artıq Ağdamın ətrafında 3 kəndə vətəndaşlarımız köçüb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib.
O bildirib ki, Ağdam şəhərində ciddi infrastruktur işləri davam edir:
E.Hüseynov qeyd edib ki, payız aylarında Ağdam şəhərinə köç planlaşdırır:
"Bu münasibətlə hamınızı təbrik edirəm. Biz Ağdam şəhərinə qayıdırıq. Böyük ehtimalla gələn il Ağdamın tarixi mədəni hissəsi tam bərpa olunacaq və əhalimizin istifadəsinə veriləcək"
