Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti gələn ilin sonunadək hazır olacaq - Emin Hüseynov
Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin tikintisi gələn il sonunadək başa çatdırılacaq.
Day.Az bildirir ki, Trend-in Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında üsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib.
O bildirib ki, hazırda qeyd olunan dəmir yolu xəttinin tikintisi aparılır.
Qeyd edək ki, 32 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edən Bakı-Ağdam qatarı mənzil başına çatıb.
Qatar bu gün Bakıdan Ağdama saat 07:10-da yola düşüb, Ağdama isə saat 11:53-də çatıb. Sərnişinlər marşrut üzrə Bakı, Biləcəri, Ucar, Ləki, Yevlax, Bərdə, Köçərli, Təzəkənd və Ağdam stansiyalarından istifadə edə biləcəklər.
