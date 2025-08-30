Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti gələn ilin sonunadək hazır olacaq

Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin tikintisi gələn il sonunadək başa çatdırılacaq.

Day.Az bildirir ki, Trend-in Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında üsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib.

O bildirib ki, hazırda qeyd olunan dəmir yolu xəttinin tikintisi aparılır.

Qeyd edək ki, 32 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edən Bakı-Ağdam qatarı mənzil başına çatıb.

Qatar bu gün Bakıdan Ağdama saat 07:10-da yola düşüb, Ağdama isə saat 11:53-də çatıb. Sərnişinlər marşrut üzrə Bakı, Biləcəri, Ucar, Ləki, Yevlax, Bərdə, Köçərli, Təzəkənd və Ağdam stansiyalarından istifadə edə biləcəklər.