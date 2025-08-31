https://news.day.az/azerinews/1777275.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında artıq sülh bərqərar oldu Azərbaycan ilə Ermənistan arasında artıq sülh bərqərar oldu. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə görüşü zamanı deyib.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında artıq sülh bərqərar oldu
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Ermənistan arasında normallaşma və sülh gündəliyi üzrə danışıqların ikitərəfli əsasda aparıldığını dedi, artıq iki ölkə arasında sülhün bərqərar olduğunu vurğuladı.
