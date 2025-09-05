https://news.day.az/azerinews/1778377.html Bir həftə əvvəl maşının vurduğu qadın öldü Bakıda yol qəzası nəticəsində ağır xəsarətlər alan qadın xəstəxanada vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, avqustun 30-u saat 17 radələrində Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində Vüsal Əsgərov idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə yolu keçən 1966-cı il təvəllüdlü Nailə Hüseynovanı vurub.
Bir həftə əvvəl maşının vurduğu qadın öldü
Bakıda yol qəzası nəticəsində ağır xəsarətlər alan qadın xəstəxanada vəfat edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, avqustun 30-u saat 17 radələrində Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində Vüsal Əsgərov idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə yolu keçən 1966-cı il təvəllüdlü Nailə Hüseynovanı vurub.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş N.Hüseynova sentyabrın 4-ü orada ölüb.
Faktla bağlı Sabunçu RPİ-də araşdırmalar aparılır
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре