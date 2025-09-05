Bir həftə əvvəl maşının vurduğu qadın öldü

Bakıda yol qəzası nəticəsində ağır xəsarətlər alan qadın xəstəxanada vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, avqustun 30-u saat 17 radələrində Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində Vüsal Əsgərov idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə yolu keçən 1966-cı il təvəllüdlü Nailə Hüseynovanı vurub.

Xəstəxanaya yerləşdirilmiş N.Hüseynova sentyabrın 4-ü orada ölüb.

Faktla bağlı Sabunçu RPİ-də araşdırmalar aparılır