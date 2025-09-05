https://news.day.az/azerinews/1778460.html Faciəvi şəkildə ölən qardaşlar dəfn olundu - FOTO Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalında boğulan qardaşlar Tovuzda dəfn edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, iki qardaş - Tovuz rayon sakinləri 2001-ci il təvəllüdlü Ramazan Abdıyev və onun qardaşı 1999-cu il təvəllüdlü Orxan Abdıyev bu gün rayonun Cilovdarlı kəndində torpağa tapşırılıb.
Faciəvi şəkildə ölən qardaşlar dəfn olundu - FOTO
Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalında boğulan qardaşlar Tovuzda dəfn edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, iki qardaş - Tovuz rayon sakinləri 2001-ci il təvəllüdlü Ramazan Abdıyev və onun qardaşı 1999-cu il təvəllüdlü Orxan Abdıyev bu gün rayonun Cilovdarlı kəndində torpağa tapşırılıb.
Qeyd edək ki, hadisə sentyabrın 2-si ehtiyatsızlıqdan baş verib. Belə ki, Orxan kanala düşən Ramazanı xilas etməyə çalışarkən hər ikisi suda boğulub.
