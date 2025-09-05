Faciəvi şəkildə ölən qardaşlar dəfn olundu

Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalında boğulan qardaşlar Tovuzda dəfn edilib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, iki qardaş - Tovuz rayon sakinləri 2001-ci il təvəllüdlü Ramazan Abdıyev və onun qardaşı 1999-cu il təvəllüdlü Orxan Abdıyev bu gün rayonun Cilovdarlı kəndində torpağa tapşırılıb.

Qeyd edək ki, hadisə sentyabrın 2-si ehtiyatsızlıqdan baş verib. Belə ki, Orxan kanala düşən Ramazanı xilas etməyə çalışarkən hər ikisi suda boğulub.