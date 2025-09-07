İsveçdə turizm rekord həddə çatıb
bu il xarici mehmanxana yerləşdirmələri ötən illə müqayisədə 7%-dən çox artıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Visit Sweden" şirkəti məlumatı yayıb.
Əvvəllər isveçlilər əsasən Cənubi Avropadakı çarter kurortlarına üz tuturdularsa, indi xarici turistlərin axını İsveçə yönəlir. Ən çox ziyarətçi Danimarka, Norveç və Almaniyadan gəlir, lakin ABŞ, Fransa, İtaliya və İspaniyadan gələn turistlərin sayı da nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb.
Norrbotten bölgəsi xarici mehmanxana yerləşdirmələri baxımından liderdir. Məsələn, iyul ayında fransız turistlərin sayı 41% artıb. Böyük turizm obyektləri, məsələn Pite Havsbad, gündə təxminən 10 min ziyarətçi qəbul etdiklərini bildirir.
Ekspertlər turizmin artmasını həm Avropadan gələn çarter proqramları, həm də "coolcation" trendi - sərin iqlimli ölkələrdə istirahət - ilə izah edirlər. Turistləri İsveçin təbiəti, səssizliyi, mədəniyyət və həyat tərzi cəlb edir.
"Visit Sweden" şirkətinin baş direktoru Süzann Andersson qeyd edib ki, turizm ölkənin müsbət imicini artırır və sərmayələri təşviq edir, lakin hotel çarpayılarının orta hesabla hələ də 40%-i boşdur.
