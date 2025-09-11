https://news.day.az/azerinews/1779896.html FTB Çarli Kirk qətli ilə bağlı məlumata görə mükafat elan edib Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) amerikalı sağçı fəal Çarli Kirkin qətlində əli olanların müəyyən edilməsinə kömək edəcək hər hansı məlumata görə 100 min dollara qədər mükafat təklif edib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə FTB "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
FTB Çarli Kirk qətli ilə bağlı məlumata görə mükafat elan edib
Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) amerikalı sağçı fəal Çarli Kirkin qətlində əli olanların müəyyən edilməsinə kömək edəcək hər hansı məlumata görə 100 min dollara qədər mükafat təklif edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə FTB "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"FTB Çarli Kirkin öldürülməsindən məsul olan şəxslərin müəyyən edilməsinə və həbsinə gətirə bilən məlumatlara görə 100 000 dollara qədər mükafat təklif edir", - deyə qeyd olunub.
