https://news.day.az/azerinews/1780816.html Pensiyaçılara şad XƏBƏR - Bu tarixdən artım olacaq "Gələn il hansı artımların olacağına gəldikdə, mövcud qanunvericiliyə əsasən, 2026-cı ilin yanvarından etibarən bütün növ əmək pensiyaları indeksləşdirilərək artırılacaq". Day.Az xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, bu 1 milyon 100 min vətəndaşımızı əhatə edəcək: "Bu xərclər büdcədə nəzərə alınacaq.
