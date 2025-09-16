Bakının bu ərazisində söküntüyə başlanılır - 17 milyon manatlıq müqavilə
Bakının Yasamal rayonunda söküntü işlərinə başlanılır.
Day.Az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti yeni müqavilə bağlayıb.
Müqavilədə köçürülmə ilə əlaqədar daşınmaz əmlakların sökülərək ərazinin təmizlənməsi işləri nəzərdə tutulur.
Belə ki, RİH həmin işlərin icrasını "Ramco" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə edib və onunla 17 milyon manat dəyərində müqavilə bağlayıb.
Bundan əlavə, rayon ərazisində yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin köçürülməsi ilə əlaqədar daşınmaz əmlakların ekspertizası və kütləvi qiymətləndirilməsi işləri həyata keçiriləcək. RİH bununla əlaqədar isə "Ekspert Audit" şirkəti ilə 2 milyon manat dəyərində müqavilə bağlayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре