https://news.day.az/azerinews/1780920.html Bakıda 160 ədəd elektrik avtobusu xəttə buraxılacaq Bakıda daha 160 ədəd elektrik mühərrikli marşrut avtobusu xəttə buraxılacaq. Day.Az xəbər verir ki, həmçinin avtobuslar üçün şarj aparatları da sifariş ediləcək. Məlumata əsasən, "BakuBus" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) bununla bağlı müvafiq işlərə yekun vurub və sifariş ediləcək şirkəti müəyyənləşdirib.
Bakıda 160 ədəd elektrik avtobusu xəttə buraxılacaq
Bakıda daha 160 ədəd elektrik mühərrikli marşrut avtobusu xəttə buraxılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, həmçinin avtobuslar üçün şarj aparatları da sifariş ediləcək.
Məlumata əsasən, "BakuBus" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) bununla bağlı müvafiq işlərə yekun vurub və sifariş ediləcək şirkəti müəyyənləşdirib.
MMC avtobus və şarj aparatlarını Çinin "BYD Company Limited" (BYD) şirkətindən alacaq. Belə ki, MMC və Çin şirkəti arasında bununla bağlı müqavilə bağlanılıb və şirkətə 87 milyon manat ödənilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре