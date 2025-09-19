https://news.day.az/azerinews/1781299.html "Land Rover"in istehsalı dayandırıldı - SƏBƏB "Jaguar Land Rover" haker hücumu səbəbindən istehsalı dayandırıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, lüks avtomobil istehsalçısı "Jaguar Land Rover" (JLR) haker hücumu səbəbindən istehsalını 24 sentyabradək dayandırıb. Hücum 2 sentyabrda baş verib və şirkət müvəqqəti olaraq bütün sistemlərini dayandırmalı olub.
"Land Rover"in istehsalı dayandırıldı - SƏBƏB
"Jaguar Land Rover" haker hücumu səbəbindən istehsalı dayandırıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, lüks avtomobil istehsalçısı "Jaguar Land Rover" (JLR) haker hücumu səbəbindən istehsalını 24 sentyabradək dayandırıb.
Hücum 2 sentyabrda baş verib və şirkət müvəqqəti olaraq bütün sistemlərini dayandırmalı olub. JLR tədarükçülərə və tərəfdaşlara xəbərdarlıq edərək, yaranmış narahatlığa görə üzr istəyib.
Şirkətin mətbuat xidməti bildirib ki, araşdırma davam edir və istehsal mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре