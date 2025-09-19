Alimlərdən gözlənilməz nəticə - Artıq çəki həmişə təhlükəli deyil
Danimarkalı alimlər "normal çəki" anlayışına dair illərdir qəbul edilmiş fikirləri şübhə altına alıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Avropa Diabet Tədqiqatı Assosiasiyasının (EASD) Vyanada keçirilən illik toplantısında təqdim edilən yeni tədqiqat maraqlı nəticələr ortaya qoyub.
Araşdırmaya əsasən, artıq çəkisi olan (BKİ 25-30) və hətta orta dərəcədə piylənməsi olan şəxslər (BKİ 30-35) üçün beş il ərzində ölüm riski əvvəlki ehtimallardan daha aşağıdır. Ən təəccüblüsü isə odur ki, "normal çəkili" hesab edilən insanlar - xüsusilə də BKİ-si 18,5-22,5 arasında olanlar - daha yüksək ölüm riski daşıyırlar.
Məsələn:
BKİ-si 18,5-20 olanlarda ölüm riski iki dəfə artır.
BKİ 20-22,5 olanlarda isə risk 27% yüksək çıxıb.
Alimlər bu vəziyyəti bəzən arıqlamanın sağlamlıq yox, gizli xəstəliklərin nəticəsi olması ilə izah edirlər.
"Sadəcə BKİ yetərli deyil"
Araşdırmanın rəhbəri, Orhus Universitetinin Sten Diabet Mərkəzindən Siqrid Bjerge Qribşolt bu nəticələrin ciddi yanaşma dəyişikliyinə ehtiyac yaratdığını deyib:
"Piylənmə və çəki azlığı qlobal sağlamlıq problemləridir. Amma biz gördük ki, yalnız ağır piylənmə və ya az çəki deyil, aşağı normal BKİ olan insanlar arasında da ölüm riski artıb."
Digər tərəfdən, ağır piylənmə (BKİ 40-dan yuxarı) olan şəxslərdə ölüm riski iki dəfədən çox, BKİ 35-40 aralığında olanlarda isə 23% daha yüksəkdir.
BKİ-dən daha vacib olan nədir?
Tədqiqatın digər müəllifi, professor Jens Meldgaard Bruun isə hesab edir ki, təkcə BKİ göstəricisinə əsaslanmaq düzgün deyil. Əsas diqqət yağların bədəndə necə paylandığına verilməlidir:
"Qarın bölgəsində toplanan visseral yağ ürək-damar xəstəlikləri və diabet riskini artırır. Amma bud və omba hissəsindəki yağlar nisbətən daha təhlükəsiz sayılır."
Nəticə: Hər artıq çəki təhlükəli deyil
Yeni araşdırma göstərir ki, orta dərəcəli artıq çəki daşıyan şəxslər üçün ölüm riski düşündüyümüz qədər yüksək deyil. Alimlər hesab edir ki, bədən çəkisi ilə bağlı qərarlar verərkən yalnız BKİ göstəricisinə deyil, yağlanmanın yeri və yanaşı xəstəliklərə də diqqət yetirilməlidir.
