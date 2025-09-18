https://news.day.az/azerinews/1781355.html Zaurun gizli çəkilən görüntüsü müzakirə yaratdı - VİDEO Teleaparıcı Zaur Baxşəliyevin gizli çəkilən görüntüsü marağa səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, küçədə başı mobil telefonun aqarışan aparıcı əlindəki "paket"i və görünüşü müzakirələr yaradıb. Bir çox izləyici Zauru verilişin qocaltdığını şərhlərdə yazıb. Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
Zaurun gizli çəkilən görüntüsü müzakirə yaratdı - VİDEO
Teleaparıcı Zaur Baxşəliyevin gizli çəkilən görüntüsü marağa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, küçədə başı mobil telefonun aqarışan aparıcı əlindəki "paket"i və görünüşü müzakirələr yaradıb.
Bir çox izləyici Zauru verilişin qocaltdığını şərhlərdə yazıb.
Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре