Zaurun gizli çəkilən görüntüsü müzakirə yaratdı

Teleaparıcı Zaur Baxşəliyevin gizli çəkilən görüntüsü marağa səbəb olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, küçədə başı mobil telefonun aqarışan aparıcı əlindəki "paket"i və görünüşü müzakirələr yaradıb.

Bir çox izləyici Zauru verilişin qocaltdığını şərhlərdə yazıb. 

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik: