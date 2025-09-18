Bu qəsəbədə qaz olmayacaq

Şağan qəsəbəsinə təbii qazın verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azəriqaz İB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Şağan qəsəbəsini təbii qazla təmin edən diametri 325 mm-lik orta təzyiqli qaz kəmərinin dayaqlar üzərinə qaldırılması məqsədilə 19.09.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan işlər başa çatanadək qaz təchizatı dayandırılacaq.

"Həmin müddət ərzində Şağan qəsəbəsinə təbii qazın verilişində məhdudiyyət olacaq",- əlavə edilib.