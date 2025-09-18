https://news.day.az/azerinews/1781443.html Bu ölkədə 2 həftəlik NATO təlimləri başlayır Estoniyada NATO-ya üzv ölkələrin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə "Pikne" ("İldırım") təlimləri başlayır. Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, manevrlərdə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Kanada, Latviya və Estoniyanın quru, hava və dəniz bölmələrindən 3000-ə yaxın hərbçi iştirak edəcək.
