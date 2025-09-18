https://news.day.az/azerinews/1781446.html I Liqa: "Səbail" və "Şəfa"dan qələbə, "Şahdağ Qusar" uduzub Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında II turun oyunları davam edir. Day.Az xəbər verir ki, bu gün 3 qarşılaşma baş tutub. Qeydə alınan nəticələri diqqətinizə çatdırırıq: I Liqa, II tur "Zaqatala" - "Şəfa" 0:4 Qollar: K.Müslümov, 11 (avtoqol), E.Zamanov, 52 (pen), N.Əliyev, 65, A.Ebrahimzade, 86 "Difai" - "Səbail" 1:2
I Liqa: "Səbail" və "Şəfa"dan qələbə, "Şahdağ Qusar" uduzub
Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında II turun oyunları davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün 3 qarşılaşma baş tutub.
Qeydə alınan nəticələri diqqətinizə çatdırırıq:
I Liqa, II tur
"Zaqatala" - "Şəfa" 0:4
Qollar: K.Müslümov, 11 (avtoqol), E.Zamanov, 52 (pen), N.Əliyev, 65, A.Ebrahimzade, 86
"Difai" - "Səbail" 1:2
Qollar: Y.Nəbiyev, 68 (avtoqol) - Z.Mirzəzadə, 73, K.Quliyev, 90+6
"Şahdağ Qusar" - "Baaku Sportinq" 2:3
Qollar: R.Voronsov, 45+1 (pen), F.Camalov, 65 - X.Bəşirov, 6, E.Valiiev, 14, 33
