I Liqa: "Səbail" və "Şəfa"dan qələbə, "Şahdağ Qusar" uduzub

Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında II turun oyunları davam edir.

Day.Az xəbər verir ki, bu gün 3 qarşılaşma baş tutub.

Qeydə alınan nəticələri diqqətinizə çatdırırıq:

I Liqa, II tur

"Zaqatala" - "Şəfa" 0:4
Qollar: K.Müslümov, 11 (avtoqol), E.Zamanov, 52 (pen), N.Əliyev, 65, A.Ebrahimzade, 86

"Difai" - "Səbail" 1:2
Qollar: Y.Nəbiyev, 68 (avtoqol) - Z.Mirzəzadə, 73, K.Quliyev, 90+6

"Şahdağ Qusar" - "Baaku Sportinq" 2:3
Qollar: R.Voronsov, 45+1 (pen), F.Camalov, 65 - X.Bəşirov, 6, E.Valiiev, 14, 33