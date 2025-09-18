Bakıda Belçikanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Formula 1-lə bağlı tədbir keçirilib - FOTO
Belçika Krallığının Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda Formula 1 dünyasının tanınmış simalarını, həmçinin iki ölkənin biznes icmasının nümayəndələrini bir araya gətirmək məqsədiıə tədbir. keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, səfirlik yüksək performanslı idman növləri, texnoloji innovasiyalar və dünya səviyyəli mühəndisliyə dair hər iki ölkənin ortaq həyəcan və marağını qeyd etmək üçün belə bir tədbir təşkil edib.
Tədbir F1 Paddock-un tam yaxınlığında baş tutub və F1-in yüksək səviyyəli belçikalı simalarının avtoidman və yüksək texnologiya sahəsində qazandıqları təcrübələrini bölüşəcəyi panel müzakirəsi ilə davam edib.
Bu tədbir müvafiq sənaye liderləri, sahibkarlar və avtoidman peşəkarları üçün unikal şəbəkələşmə imkanı yaradıb.
Bildirilib ki, Belçika Formula 1 dünyasında həm tarixi, həm də texnoloji baxımdan xüsusi mövqeyə sahibdir.
F1 təqviminin ən çox rəğbət edilən traslarından biri olan əfsanəvi Spa-Frankorşam trası Belçikanın dərin köklərə malik avtoidman irsinin rəmzidir. Yarış əfsanəsi Jaki Iksdən başlamış, daha sonrakı istedadlar Stoffel Vandorna qədər belçikalı pilotlar da bu idmanda öz izlərini buraxıblar.
Yarışlardan kənarda isə Belçika istər qabaqcıl materiallar, istər dəqiq mühəndislik, istərsə də dayanıqlı mobillik həlləri vasitəsilə bu idmanın təkamülünə töhfə verən qabaqcıl şirkətlərin və tədqiqat institutlarının vətənidir.
Aerodinamika, data analitikası və yüksək performanslı istehsalat sahəsində belçikalı mütəxəssislərin bilik və bacarıqları Formula 1-i gücləndirən innovasiya ekosistemində mühüm rol oynayır və ölkəni bu idmanın qlobal tamaşasının səhnəarxasındakı sakit, lakin güclü bir qüvvəyə çevirir.
