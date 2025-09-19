Azərbaycanın bank sektorunun orta göstəriciləri nəzərəçarpan dərəcədə yaxşılaşıb - "Fitch"
Beynəlxalq reytinq agentliyi "Fitch" Azərbaycanda 2017-ci ildən bəri bank sektorunun orta göstəricilərinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdığını bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend "Fitch"-ə istinadən xəbər verir.
"Kreditlərin dollarlaşma səviyyəsi aşağı düşüb və aktivlərin keyfiyyəti ilə bağlı risklər azalıb", -deyə agentliyin icmalında qeyd olunur.
Eyni zamanda "Fitch" mümkün çağırışlara da diqqət çəkir. "2021-ci ildən bəri pərakəndə kreditləşmənin sürətli artımı sektorun həddindən artıq böyüməsinə səbəb ola bilər. Lakin Azərbaycan Mərkəzi Bankı kredit risklərinin azaldılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görür", - sənəddə bildirilir.
Bundan əlavə, agentlik ölkə iqtisadiyyatı üzrə yenilənmiş proqnozunu təqdim edib. "Gözləntilərimizə görə, Azərbaycanın ÜDM artımı 2025-ci ildə 3,5 faiz, 2026-cı ildə isə 2,5 faiz təşkil edəcək. Bu göstəricilər 2024-cü ildəki 4,1 faizlə müqayisədə aşağıdır", - analitiklər vurğulayıblar. Yavaşlamanın əsas səbəbi kimi isə "neft-qaz sektorundakı fəaliyyətin azalması və dünya bazarında qiymətlərin daha aşağı olması" göstərilib.
