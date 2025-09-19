“Ulu Öndər Heydər Əliyev SSRİ-nin təkibində Azərbaycan üçün çox işlər görmüşdü - Fərhad Abdullayev
Tarixi araşdırmaq gözəl bir işdir. Bu zaman insan həmişə müsbət bir nəticəyə gəlir. Uzun illər ərzində Azərbaycan torpaqları işğal altında idi. Biz belə bir mühitdə yaşamışıq. Azərbaycan öz əzmini itirməmişdi.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev parlamentdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfransda çıxışı zamanı deyib.
Sədr bildirib ki, Azərbaycan suverenliyə aparan yolu hər zaman axtarırıdı:
"Ulu Öndər Heydər Əliyev 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə SSRİ-nin təkibində Azərbaycan üçün çox işlər görmüşdü. O çox gözəl anlayırdı ki, hansısa işlərin görüqlməsi üçün çətinliklər var idi. Buna baxmayaraq 5 ali təhsil müəsssisəsi açılmışdı. İri sənaye müəssisələri yaradılırdı".
