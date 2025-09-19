"Milyonçu"da Qəzza sualı – Aparıcının reaksiyası diqqət çəkdi - VİDEO
ATV-nin məşhur intellektual yarışması "Kim milyonçu olmaq istəyir" bu dəfə Qəzza mövzulu sualla gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Oktay Kaynarca düzgün cavab elan edildikdən sonra studiyada alqış istəməyib.
Yarışmanın iştirakçısı Ahmet Atakan Demir ilk mərhələləri uğurla keçərək 300 min TL-lik suala qədər irəliləyib. Həmin sual belə idi:
"BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında açıqlanan UNİCEF məlumatlarına görə, 2023-cü ilin oktyabrından bəri Qəzzada İsrail tərəfindən hər gün neçə uşaq öldürülüb?".
İştirakçı cavab variantlarından "28"-i seçdi və bu cavab düzgün elan olundu.
Düzgün cavab elan olunduqdan sonra Oktay Kaynarca studiyadakı tamaşaçılara müraciət edərək:
"Bu gün düzgün cavab üçün alqış istəmirik. Çünki rəqəm rəsmi olaraq 28 göstərilsə də, bu, əslində bir faciənin rəsmi tərəfidir" - sözlərini işlədib.
