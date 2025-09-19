Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüş başlayıb

Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüşə start verilib.

Day.Az xəbər verir ki, yürüşdə 10 komanda mübarizə aparır.

Yürüş iştirakçıları bir saat ərzində 6 kilometrlik trekdə dövrə vuracaqlar.

İlk sərbəst yürüşdə "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris birinci olub.

Xəbər yenilənəcək