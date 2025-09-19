https://news.day.az/azerinews/1781633.html Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüş başlayıb Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində ikinci sərbəst yürüşə start verilib. Day.Az xəbər verir ki, yürüşdə 10 komanda mübarizə aparır. Yürüş iştirakçıları bir saat ərzində 6 kilometrlik trekdə dövrə vuracaqlar. İlk sərbəst yürüşdə "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris birinci olub. Xəbər yenilənəcək
