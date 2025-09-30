Media təhsili strateji prioritetə çevrilməkdədir - Nazimə Muratova
Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu yeni ideyalar və təşəbbüslər üçün platformaya çevriləcək - o ideyalar ki, Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlığa yeni nəfəs verəcək və qlobal media sferasına töhfə olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Özbəkistanın Jurnalistika və Kütləvi Kommunikasiyalar Universitetinin elm və innovasiyalar üzrə prorektoru Nazimə Muratova II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunda çıxışı zamanı söyləyib.
Onun sözlərinə görə, yeni texnologiyalar və platformalar xəbərlərə baxışımızı, ictimai məsələlərin müzakirəsini və dünyanın qavranılmasını dəyişib. Bu şəraitdə jurnalistika artıq təkcə transformasiya vasitəsi deyil - bugün o, həm də etimad, dayanıqlılıq və sosial inkişafın əsasını təşkil edir.
"Məhz bu səbəbdən, media təhsili strateji prioritetə çevrilir. XXI əsrdə media savadı artıq lüks və ya əlavə bacarıq sayılmır, hər bir vətəndaşın təməl səviyyədə bilməli olduğu bir zərurətdir. Lakin gələcək jurnalistlər üçün bu kifayət etmir. Onlar rəqəmsal alətləri mənimsəməli, böyük məlumatları təhlil etməyi və daimi informasiya "səs-küyü" şəraitində faktları yoxlamağı öyrənməli - eyni zamanda etik prinsiplərə və humanist dəyərlərə sadiq qalmalıdırlar", - deyə Muratova vurğulayıb.
