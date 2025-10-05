Bu ağcaqanadlar təhlükəlidir - Xəstəlik yayırlar
Böyük Britaniyada ilk dəfə olaraq, tropik xəstəliklər yaya bilən təhlükəli ağcaqanad növlərinin izlərinə rast gəlinib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Britaniya səhiyyə təhlükəsizliyi agentliyi (ukhsa) misir və pələng ağcaqanadlarına məxsus yumurtalar aşkarlayıb.
Məlumata əsasən, bu ağcaqanadlar denge, çikunqunya və zika kimi virus xəstəliklərini ötürmək qabiliyyətinə malikdir.
Misir ağcaqanadının yumurtaları Hitrou hava limanı yaxınlığında, pələng növünə aid yumurtalar isə M20 yolu üzərindəki xidmət zonasında tapılıb.
Mütəxəssislər bildiriblər ki, bu ağcaqanadlar hələlik ölkədə tam yayılmayıb. Lakin iqlim dəyişikliyi və yumşaq keçən qışlar gələcəkdə onların britaniyada məskunlaşması riskini artırır.
