Yaşar Nurinin xanımı qızının geyiminə irad bildirənlərə CAVAB VERDİ - VİDEO
Mərhum Xalq artisti Yaşar Nurinin həyat yoldaşı Rəhimə xanım qızına görə etiraz edib.
Day.Az Bizim.Media-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb aktyorun qızı Ülkərin geyim tərzinə "Elgizlə izlə"də irad bildirilməsi olub.
Efirə canlı bağlantı ilə qoşulan Rəhimə xanım bunları söyləyib:
"Orada əyləşənlərin başqa söhbəti yoxdur? Bütün şou-biznes Yaşar Nurinin qızının geyimi üzərində qurulub? Qızı təkləmisiniz. Hərəsi bir tərəfdən deyir. O, evdən yanımdan çıxır, ana kimi zövqüm də var, təcrübəm də. O boyda aktyorun özünü, qızlarını geyindirmişəm. Fikirlərinizi dəqiqləşdirib, mövzunu lazım olan istiqamətə yönləndirin. Xalq artistləri də var.... Siz onlara söz deyə bilməzsiniz, çünki statusları var. Onların geyimindən danışsaq, heç studiyaya çıxıb cavab vermirlər".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре