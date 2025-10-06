Atla gəldiyi üçün müştəriyə xidmət göstərilmədi

"Mcdonald"s -a atla gələn müştəriyə xidmət göstərilməyib.

Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Bildirilib ki,rəhbərlik həmin yerdən sifarişin yalnız maşınla götürülməsinə icazə verir.

Yayılan görüntü izləyicilər tərəfindən müzakirələrə səbəb olub.