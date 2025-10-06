https://news.day.az/azerinews/1785980.html Atla gəldiyi üçün müştəriyə xidmət göstərilmədi - "Ancaq maşına icazə var" - VİDEO "Mcdonald"s -a atla gələn müştəriyə xidmət göstərilməyib. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilib ki,rəhbərlik həmin yerdən sifarişin yalnız maşınla götürülməsinə icazə verir. Yayılan görüntü izləyicilər tərəfindən müzakirələrə səbəb olub.
Atla gəldiyi üçün müştəriyə xidmət göstərilmədi - "Ancaq maşına icazə var" - VİDEO
"Mcdonald"s -a atla gələn müştəriyə xidmət göstərilməyib.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Bildirilib ki,rəhbərlik həmin yerdən sifarişin yalnız maşınla götürülməsinə icazə verir.
Yayılan görüntü izləyicilər tərəfindən müzakirələrə səbəb olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре