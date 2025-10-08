Türkiyə şou-biznesində nə baş verir? - Məşhurlara qarşı böyük ƏMƏLİYYAT
Bu gün səhər saatlarında Türkiyə şou-biznesində böyük səs-küyə səbəb olan genişmiqyaslı əməliyyat keçirilib. İstanbul İl Jandarma Komandanlığının Narkotiklərlə Mübarizə Şöbəsi tərəfindən eyni vaxtda bir neçə ünvanda aparılan əməliyyat zamanı bir çox tanınmış sənətçi, sosial media fenomeni və aktyor saxlanılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində 19 nəfərin saxlanıldığı bildirilib. Onların arasında Türkiyənin ən məşhur adlarından olan İrem Derici, Hadisə, Dilan Polat, Simge Sağın, Berrak Tüzünataç və Kubilay Aka kimi sənətçilərin də olduğu qeyd olunur.
İstanbul Respublika Prokurorluğu hadisə ilə bağlı "narkotik və ya stimullaşdırıcı maddələrdən istifadə" cinayəti üzrə istintaq başladıb. Prokurorluq, Hadisə, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç və Mert Yazıoğlu kimi məşhurlardan ifadə və qan nümunələrinin alınması barədə göstəriş verib.
Bununla yanaşı, tanınmış şəxslər haqqında "narkotikdən istifadəni təşviq etmək" ittihamı ilə də ayrıca araşdırma başladılıb. İstanbul Baş Prokurorluğu yayılan məlumatlara aydınlıq gətirərək bildirib ki, bu mərhələdə saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri tətbiq olunmayıb.
Əməliyyat xəbəri qısa müddətdə sosial mediada gündəmin bir nömrəli mövzusuna çevrilib. Türkiyə ictimaiyyəti və şou-biznes aləmi bu gözlənilməz hadisə ilə sarsılıb.
Saxlanılan məşhurların tam siyahısı:
İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duyğu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Mətin Akdülgər, Ceren Moray Orcan, Dilan Polat və Engin Polat.
Əməliyyatın təfərrüatları və istintaqın nəticələri ilə bağlı yaxın günlərdə yeni açıqlamaların veriləcəyi gözlənilir.
