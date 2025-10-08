Bəhramdan Cabirlə bağlı kədərli paylaşım
Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə mərhum aktyor Cabir İmanovla bağlı paylaşım edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkə hesabında yayımladığı videoçarxa bu qeydləri yazıb:
"Əziz Cabir, bu gün Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin son günü idi. Və sənsiz keçən dünyanın səkkizinci günü. Səkkiz sonsuz dərəcədə uzun gün - hər an sənin gülüşünü xatırladım, səsin qulağımda səsləndi, parlaq, mehriban gözlərini gördüm... Amma söhbət sərgidən getmir. Söhbət insanlardan gedir. Hər bir ziyarətçi, hər bir qonaq öz müqəddəs borcu sayırdı ki, dayanıb desin: "Allah rəhmət eləsin...". Hər kəs, bəli, tamamilə hər kəs - komandamızı tanıyan, səninlə az da olsa, yolu kəsişən hər bir insan bu itkini ürəyində daşıyır. Bu günlər mənim üçün dözülməz dərəcədə ağır idi. Hər belə söz həm ağrı idi, həm də sakit bir təsəlli. Hər dəfə mənə boşluğu xatırladırdı, amma eyni zamanda daha vacib bir şeyi də deyirdi.
Bil, Cabir, səni sevirdilər. Səmimi, dərin və həqiqətən. Səni sevirlər və səni həmişə sevəcəklər. Sən izsiz getmədin. Sən sadəcə xatirələrdə deyil, çoxlarının ruhunun canlı və çox mehriban bir parçası kimi qaldın...
Rahat yat, bizim nurlu insanımız. Biz səni xatırlayırıq. Biz səni sevirik. Və bir gün, uca yaradanın mərhəməti ilə, mütləq daha gözəl bir dünyada görüşəcəyik".
Xatırladaq ki, Cabir İmanov bir neçə gün öncə idman zalında infarktda dünyasını dəyişib.
