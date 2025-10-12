Çinarə efirdə göz yaşları tökdü

Müğənni Çinarə Məlikzadə efirdə duyğusal anlar yaşayıb. 

Milli.Az xəbər verir ki, o, göz yaşları töküb.

Mərhum atası ilə bağlı xatirələrindən yada salan ifaçı hisslərinə hakim ola bilməyib.

Qeyd edək ki, onun atası 2 il əvvəl 61 yaşında dünyasını dəyişib.

 

Həmin kadrları təqdim edirik: