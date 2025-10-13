Samirə Efendi jüri kürsüsündə huşunu itirdi

Qazaxıstanda baş tutan "Silk way Star" yarışmasında həyəcanlı anlar yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yarışmada jüri kimi iştirak edən müğənni Samirə Əfəndinin halı qəfil pisləşib. Huşunu itirən sənətçini çəkiliş heyəti qucaqlarında studiyadan kənarlaşdırıblar.

