Samirə Efendi jüri kürsüsündə huşunu itirdi - Səhnədən belə apardılar - VİDEO

Qazaxıstanda baş tutan "Silk way Star" yarışmasında həyəcanlı anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yarışmada jüri kimi iştirak edən müğənni Samirə Əfəndinin halı qəfil pisləşib. Huşunu itirən sənətçini çəkiliş heyəti qucaqlarında studiyadan kənarlaşdırıblar.
Samirə Efendi jüri kürsüsündə huşunu itirdi - Səhnədən belə apardılar - VİDEO
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yarışmada jüri kimi iştirak edən müğənni Samirə Əfəndinin halı qəfil pisləşib. Huşunu itirən sənətçini çəkiliş heyəti qucaqlarında studiyadan kənarlaşdırıblar.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
