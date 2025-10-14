Azərbaycanlı müğənni özünə yarım milyonluq maşın

Müğənni Vəfa Şərifova etirafı ilə diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun özünə yenicə aldığı lüks avtomobilin qiymətini bəlli olub. 

Sənətçi maşını üçün çəkdiyi xərci açıqlayıb:

"Avtomobilimiə nömrəsi ilə birgə xərcim 500 min manat civarında oldu. Olan var, olmayan var. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Allah arzusunda olanlara qismət etsin".