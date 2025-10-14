https://news.day.az/azerinews/1788100.html Azərbaycanlı müğənni özünə yarım milyonluq maşın ALDI - FOTO Müğənni Vəfa Şərifova etirafı ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun özünə yenicə aldığı lüks avtomobilin qiymətini bəlli olub. Sənətçi maşını üçün çəkdiyi xərci açıqlayıb: "Avtomobilimiə nömrəsi ilə birgə xərcim 500 min manat civarında oldu. Olan var, olmayan var. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm.
Azərbaycanlı müğənni özünə yarım milyonluq maşın ALDI - FOTO
Müğənni Vəfa Şərifova etirafı ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun özünə yenicə aldığı lüks avtomobilin qiymətini bəlli olub.
Sənətçi maşını üçün çəkdiyi xərci açıqlayıb:
"Avtomobilimiə nömrəsi ilə birgə xərcim 500 min manat civarında oldu. Olan var, olmayan var. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Allah arzusunda olanlara qismət etsin".
