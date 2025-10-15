Afaq Bəşirqızının həyat yoldaşı ad günündə

Xalq artisti Afaq Bəşirqızının ad günündən yeni görüntülər yayılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisanın həyat yoldaşı Əhməd bəy məclisdə ifası ilə diqqət çəkib.

Bu anları Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli paylaşıb.

Kadrlarda Əhməd bəyin klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlunun müşayiəti ilə ifa etdiyi anlar yer alıb. 