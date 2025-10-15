https://news.day.az/azerinews/1788220.html Afaq Bəşirqızının həyat yoldaşı ad günündə MAHNI OXUDU - VİDEO Xalq artisti Afaq Bəşirqızının ad günündən yeni görüntülər yayılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisanın həyat yoldaşı Əhməd bəy məclisdə ifası ilə diqqət çəkib. Bu anları Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli paylaşıb. Kadrlarda Əhməd bəyin klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlunun müşayiəti ilə ifa etdiyi anlar yer alıb.
