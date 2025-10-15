Məşhur müğənnin 330 evi var - FOTO
Türkiyənin məşhur müğənnisi Əmrah görkəmi ilə heyranlarını məyus edib. 54 yaşlı sənətçinin sürətlə qocaldığı diqqətdən yayınmayıb.
Day.Az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, Əmrahın son halı sosial şəbəkələrin Türkiyə seqmetində müzakirələrə yol açıb. Sosial şəbəkə iştirakçıları "Pullu adamlar da qocalır", "Yəqin bu da bizim kimi çörək dərdi çəkir", "Camaat kirayədə çürüyür, bunun 330 evi var. Görəsən, nəyin fikrini edir?" məzmunlu şərhlər yazaraq mövzuya dair fikirlərini bölüşüblər.
Qeyd edək ki, Əmrah İpək 1 yanvar 1971-ci ildə Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində anadan olub. Əmrah 100-dən çox populyar mahnının müəllifidir. O, 22 bədii filmdə baş rola çəkilib.
