https://news.day.az/azerinews/1790923.html Türkiyədə əyləncə məkanına silahlı hücum edilib - FOTO Türkiyənin Ankara vilayətində naməlum şəxslər əyləncə məkanına silahlı hücum ediblər. Day.Az-ın məlumatına görə, əyləncə məkanına motosikletlə gələn iki nəfər silahdan atəş açaraq qaçıb. Hücum nəticəsində xəsarət alan olmasa da, məkana maddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları göndərilib.
Türkiyədə əyləncə məkanına silahlı hücum edilib - FOTO
Türkiyənin Ankara vilayətində naməlum şəxslər əyləncə məkanına silahlı hücum ediblər.
Day.Az-ın məlumatına görə, əyləncə məkanına motosikletlə gələn iki nəfər silahdan atəş açaraq qaçıb.
Hücum nəticəsində xəsarət alan olmasa da, məkana maddi ziyan dəyib.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları göndərilib. Şübhəli şəxslərin tutulması üçün işlər aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре