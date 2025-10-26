Türkiyədə əyləncə məkanına silahlı hücum edilib

Türkiyənin Ankara vilayətində naməlum şəxslər əyləncə məkanına silahlı hücum ediblər.

Day.Az-ın məlumatına görə, əyləncə məkanına motosikletlə gələn iki nəfər silahdan atəş açaraq qaçıb.

 

Hücum nəticəsində xəsarət alan olmasa da, məkana maddi ziyan dəyib.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları göndərilib. Şübhəli şəxslərin tutulması üçün işlər aparılır.