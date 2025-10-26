ABŞ Yaponiya və Cənubi Koreya ilə ticarət müqavilələri bağlamağa yaxındır - Tramp
ABŞ tezliklə Asiyadakı bir sıra tərəfdaşları, o cümlədən Yaponiya və Cənubi Koreya ilə ticarət müqavilələri bağlayacaq və ya bağlamağa yaxın olacaq.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kuala Lumpurda keçirilən Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının (ASEAN) sammitində bildirib.
"Cənub-Şərqi Asiya Amerikanın ən vacib müttəfiqlərindən və tərəfdaşlarından biridir. Bütün dünya sizə baxır", - deyə o, ASEAN-ABŞ sammitində çıxış edərkən bildirib.
"Bu həftə Malayziya ilə razılaşmaya əlavə olaraq, Kambocadan Yaponiyaya və Cənubi Koreyaya qədər Hind-Sakit Okean bölgəsindəki bir çox digər tərəfdaşlarımızla ticarətlə bağlı [müqavilələr] imzaladığımızdan və ya yaxınlaşdığımızdan məmnunuq", - deyə D.Tramp bildirib. O qeyd edib ki, Vaşinqton enerji, texnologiya, süni intellekt, vacib minerallar və digər sənaye sektorlarında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре