“El Klassiko”da qalib “Real” oldu - VİDEO
Bu gün İspaniya La Liqasında mövsümün ən gözlənilən qarşılaşmalarından biri, "El Klassiko", baş tutub.
Day.Az xəbər verir ki, "Real Madrid" ev oyununda "Barselona"nı qəbul edib.
"Santyaqo Bernabeu" stadionunda saat 19:15-də start götürən görüş gərgin mübarizə şəraitində keçib. Sonda sevinən tərəf ev sahibləri olub.
Matçın diqqət çəkən oyunçusu Cud Bellinqem olub; o, 1 qol və 1 assistlə "Real"ın 2:1 hesablı qələbəsində böyük rol oynayıb.
Qolların siyahısı:
K. Mbappe, 22-ci dəqiqə
F. Lopez, 38-ci dəqiqə
C. Bellinqem, 43-cü dəqiqə
Bu nəticə ilə "Real Madrid" La Liqada vacib xallar qazanıb.
