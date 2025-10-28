Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat verəcək

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 31-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.