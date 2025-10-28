https://news.day.az/azerinews/1791443.html Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat verəcək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 31-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat verəcək
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 31-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре