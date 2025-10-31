https://news.day.az/azerinews/1792145.html Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib. Bəyanatın mətnini parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü Vüqar Rəhimzadə oxuyub.
Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.
Bəyanatın mətnini parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü Vüqar Rəhimzadə oxuyub.
Sənəd səsverməyə qoyularaq yekdilliklə qəbul edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре