Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

Bəyanatın mətnini parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü Vüqar Rəhimzadə oxuyub.

Sənəd səsverməyə qoyularaq yekdilliklə qəbul edilib.