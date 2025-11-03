https://news.day.az/azerinews/1792693.html "Komedixana"nın aktyorlarının bu səhnəsi MÜZAKİRƏ YARATDI - VİDEO "Komedixana"nın baş tutan növbəti buraxılışında maraqlı anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, layihənin aktyorları müğənnilər Səma - Səbinə bacılarını sosial şəbəkədə viral olan səhnədəki çıxışını parodiya ediblər. Belə ki, onların çıxışına məkana dinləməyə gələn fanatların reaksiyaları yamsılanıb.
"Komedixana"nın aktyorlarının bu səhnəsi MÜZAKİRƏ YARATDI - VİDEO
"Komedixana"nın baş tutan növbəti buraxılışında maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, layihənin aktyorları müğənnilər Səma - Səbinə bacılarını sosial şəbəkədə viral olan səhnədəki çıxışını parodiya ediblər.
Belə ki, onların çıxışına məkana dinləməyə gələn fanatların reaksiyaları yamsılanıb.
Sözügedən görüntülər müzakirələr yaradıb. İzləyicilərdən səhnəni bəyənənlər də olub, mərhum bəstəkarın mahnısına hörmətsizlik kimi yanaşma olduğunu qeyd edib, tənqid edənlər də.
Qeyd edək ki, səslənən musiqi Nailə Mirməmmədlinin oğlunu itirəndən sonra yazdığı mahnı olub.
Gündəm olan həmin səhnəciyi təqdim edirik:
