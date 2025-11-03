Azərbaycan Dünya Türk Dilləri Ailəsi Gününün təsis edilməsini alqışlayır - XİN
UNESCO-nun Özbəkistanın paytaxtı Səmərqənddə keçirilən 43-cü konfransında qəbul etdiyi mühüm qərara əsasən, 15 dekabr - Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü kimi rəsmi şəkildə elan edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabındakı paylaşımında bildirilib.
"Seçilmiş tarix, bütün türk dillərinin dərin ortaq köklərini və ümumi tarixini əks etdirən ən qədim yazılı abidələr olan Orxon Yazılarının oxunduğu günü xatırladır.
Azərbaycan bu mühüm addımı zəngin dil irsimizin qeyd olunması, qlobal mədəni müxtəlifliyin təşviqi və Türk dünyası daxilində bağların möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılmış önəmli addım kimi alqışlayır", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
