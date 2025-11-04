https://news.day.az/azerinews/1792941.html Metro ilə bağlı şikayəti olanların NƏZƏRİNƏ! - Bu nömrəyə zəng edin "Bakı Metropoliteni" QSC-də 964 Əlaqə mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə qurum məlumat yayıb. Bildirilib ki, Əlaqə mərkəzinin operatorları həftənin 7 günü, saat 07:00-dan 23:00-a qədər zəngləri cavablandıracaq.
Metro ilə bağlı şikayəti olanların NƏZƏRİNƏ! - Bu nömrəyə zəng edin
"Bakı Metropoliteni" QSC-də 964 Əlaqə mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə qurum məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Əlaqə mərkəzinin operatorları həftənin 7 günü, saat 07:00-dan 23:00-a qədər zəngləri cavablandıracaq.
Mərkəzdə vətəndaşlardan daxil olan bütün sorğu, təklif və şikayətlər qeydə alınacaq və müvafiq qaydada yönləndirilməsi həyata keçiriləcək.
