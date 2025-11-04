Metro ilə bağlı şikayəti olanların

"Bakı Metropoliteni" QSC-də 964 Əlaqə mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə qurum məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Əlaqə mərkəzinin operatorları həftənin 7 günü, saat 07:00-dan 23:00-a qədər zəngləri cavablandıracaq.

Mərkəzdə vətəndaşlardan daxil olan bütün sorğu, təklif və şikayətlər qeydə alınacaq və müvafiq qaydada yönləndirilməsi həyata keçiriləcək.